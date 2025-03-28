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Osmangazi’de Otomobil Yangını Korkuttu

ALEV ALEV YANAN OTOMOBİL

Bursa’nın Osmangazi ilçesinde bir otomobil, seyir halindeyken cadde üzerinde yanmaya başladı. Kükürtlü Oulu Caddesi’nde hareket halindeki bir araçtan birden fazla duman çıkmaya başladı. Sürücü, durumu fark edince hemen otomobili bıraktı ve araçtan dışarı çıktı. Kısa bir süre içinde alevler tüm aracı sardı.

OLAYA MÜDAHALE EDİLDİ

Yangın ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangını kontrol altına alarak söndüren ekipler, olayda can kaybı olmadığı bilgisini verdi. Ancak, yangın sonucunda otomobil kullanılamaz hale geldi.

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