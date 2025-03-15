Osmangazi’de Sokak Ortasında Gerilimli Tartışma

OLAYIN GEÇMİŞİ VE TARTIŞMA

Osmangazi ilçesi Nalbantoğlu Mahallesi’nde dün saat 23.30 civarında yaşanan olayda, Bahattin O. ile dini nikahla yaşadığı Vildan H. arasında sokakta bir tartışma başladı. Bahattin O., elindeki bidondaki benzini Vildan H.’nin üzerine dökmekle kalmadı, ardından çakmağını ateşlemek istedi. Ancak bu sırada mahalleli olaya müdahale etti.

MÜDAHALE VE ŞÜPHELİNİN SÖZLERİ

Bahattin O., mahalleli tarafından durdurulurken, “Hep erkekler mi suçlu, kadınların hiç suçu yok mu? Ne olacak şimdi” diyerek tepkisini dile getirdi. Olayın ardından ihbar üzerine bölgeye hızla itfaiye, polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Bahattin O. gözaltına alınırken, Vildan H. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

AYRILIK AÇIKLAMASI VE GÜVENLİK GÖRÜNTÜLERİ

Bu süreçte Vildan H., çevredekilere Bahattin O. ile dini nikahla yaşadıklarını, fakat 15-20 gün önce ayrıldıklarını ifade etti. Olay anı, bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Güvenlik görüntülerinde, Bahattin O.’nun kadının üzerine sıvı madde dökme ve ateşlemeye kalkışma anları açıkça görünmekte. Polis ekipleri, olayla ilgili detaylı bir inceleme başlattı.