Osmangazi’de Yangın Kontrol Altına Alındı

YANGIN OLAYI VE YERİ

Bursa’nın Osmangazi ilçesinde yaşanan çamlık yangını, yerleşim alanlarına ulaşmadan söndürüldü. Yangın, saat 16.00 sıralarında Güneştepe Mahallesi Çamlık Caddesi’nde bulunan çamlık alanda meydana geldi.

İTFAİYE VE POLİS EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ

Aleve kızaran bölgeyi gören vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi. Yangın bölgesine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi yönlendirildi. Ekiplerin yaklaşık 1,5 saat süren müdahalesiyle alevler, yerleşim yerlerine sıçramadan kontrol altına alındı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Yangının nedenine ilişkin olarak bir inceleme başlatıldığı belirtildi.

ÖNEMLİ

Eski CHP Başkanı Kılıçdaroğlu, kutladı

Kemal Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul İl Yönetimi'ne kayyum atanmasının ardından Sivas Kongresi'nin yıl dönümünde mücadele ve cesaret vurgusu yaparak destek mesajı iletti.
Isparta’da Motosiklet Çarpmasıyla Adam Öldü

Isparta'nın Gülevler Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan 64 yaşındaki Salim Erdoğu, motosikletin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

