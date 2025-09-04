Osmangazi’de Yangın Kontrol Altına Alındı

YANGIN OLAYI VE YERİ
Bursa’nın Osmangazi ilçesinde yaşanan çamlık yangını, yerleşim alanlarına ulaşmadan söndürüldü. Yangın, saat 16.00 sıralarında Güneştepe Mahallesi Çamlık Caddesi’nde bulunan çamlık alanda meydana geldi.
İTFAİYE VE POLİS EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ
Aleve kızaran bölgeyi gören vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi. Yangın bölgesine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi yönlendirildi. Ekiplerin yaklaşık 1,5 saat süren müdahalesiyle alevler, yerleşim yerlerine sıçramadan kontrol altına alındı.
İNCELEME BAŞLATILDI
Yangının nedenine ilişkin olarak bir inceleme başlatıldığı belirtildi.