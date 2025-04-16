Osmangazi’de Yangın, Oto Dükkanını Sardı

YANGIN OLAYI OSMANGAZİ’DE GERÇEKLEŞTİ

Bursa’nın Osmangazi ilçesinde, park halinde bulunan bir servis minibüsünde yangın meydana geldi. Bu yangın momentosunda alevler hızla yayılırken, durumun ciddiyeti nedeniyle ateş oto tamir dükkanına da sıçradı. Yangına hemen müdahale eden itfaiye ekipleri, alevleri kontrol altına alarak söndürmeyi başardı. Fakat, yangının etkisiyle hem minibüs hem de dükkan kullanılmaz hale geldi.

OLAĞANÜSTÜ MÜDAHALE İLE YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Yangın, Demirtaş Mahallesi’nde Demirtaş Yolu Caddesi üzerindeki park halindeki servis minibüsünde aniden başladı. Alevler, kısa sürede minibüsün tümünü sararak çevresindeki oto tamir dükkanına sıçradı. Olayın bildirilmesi üzerine, bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, olay yerinde hızla müdahale ederek yangını söndürdü. İlgili birimler, olayın ardından tahkikata başladı.