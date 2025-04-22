Osmangazi’de Yangın, Paniğe Neden Oldu

YANGIN PANİK YARATTI

Bursa’nın Osmangazi ilçesine bağlı Zafer Mahallesi’nde, iki katlı bir evde meydana gelen yangın, çevredeki insanlarda büyük bir panik yarattı. Alınan bilgilere göre, yangın gece saatlerinde elektrik kontağından başladı. Kısa sürede evi sararak dışarıda bekleyen vatandaşları endişeye sevk eden dumanlar yükselmeye başladı.

Olayın bildirilmesi üzerine, yangının olduğu adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri hemen yönlendirildi. İtfaiye ekipleri, hızlı bir müdahale ile yangını kontrol altına alarak söndürüldü. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmaması ise sevindirici bir gelişme oldu, ancak evde maddi hasar meydana geldi. Yangın ile ilgili detaylı bir inceleme başlatıldı.