Osmangazi’de Yıkım Olayı Gerilim Yarattı

KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİNDE GERGİNLİK

Bursa’nın Osmangazi ilçesindeki 1050 Konutlar bölgesinde, 5 binden fazla konutun inşa edildiği kentsel dönüşüm projesi kapsamında gerçekleştirilecek yıkım sırasında olaylar çıktı. Metro istasyonu ve Mudanya minibüs durakları yanında yapılması planlanan yıkım için yaklaşık 15 gün önce tebligat yapıldı ve kafeterya sahiplerine süre verildi. Kafeterya sahipleri, bir gün daha ek süre talep etti, ancak ekipler kesin kararın verildiğini bildirdi.

Bu gelişmeler üzerine tansiyon yükseldi ve yıkıma karşı duran gruptan bazı kişiler polislere saldırmaya başladı. Bir şahıs, eline geçirdiği bir sandalyeyi fırlatarak bir polis memurunun kafasına vurdu. Yaralanan polis memuru hastaneye kaldırıldı. Olay yerine çevik kuvvet ekipleri sevk edildi ve bölgedeki gerginlik arttı. Polis, biber gazı kullanarak müdahalede bulundu ve direnen 3 kişi gözaltına alındı.

Olaylar sırasında iş makineleri, kaçak yapı olarak tanımlanan bölümleri yıktı. Bu anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedilirken, olayla ilgili gerçekleşen tahkikat devam ediyor.