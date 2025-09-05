Osmangazi’deki Yangın Yayılmaya Devam Ediyor

YANGININ ETKİSİ YAYILIYOR

Bursa’nın Osmangazi ilçesine bağlı Gündoğdu Mahallesi’nde çıkan orman yangını, etkisini artırarak çevre bölgelere yayılmaya devam ediyor. Yangının, yakınındaki Çağlayan Köyü için tehdit oluşturduğu bildiriliyor. Alevlere karşı hem havadan hem de karadan yoğun bir müdahale sürerken, ekipler yangının kontrol altına alınması için çalışmalarını aralıksız yürütüyor. Bu arada, bölge halkı, yakın köylerdeki çiftçilere destek için çağrıda bulundu.

YANGINA MÜDAHALE HIZLANDI

Bursa’nın Orhaneli ilçesinde meydana gelen bir başka orman yangınına da hızlı müdahale çalışmaları başladı. ilçeye bağlı Göynükbelen Mahallesi’nde, nedeni henüz belirlenemeyen bir yangın meydana geldi. Yangın ihbarıyla birlikte, bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi. Ekipler, yangını söndürmek ve kontrol altına almak için havadan helikopterler, karadan ise arazözlerle yoğun bir çaba sarf ediyor.

HIZLA YAYILAN ALEVLER

Öğle saatlerinde, Gündoğdu Köyü’ndeki televizyon vericilerinin bulunduğu alanda başlayan yangın, kısa sürede zeytinlikler ve ekili arazilere yayıldı. Alevler, daha sonra aşağıdaki Çağlayan Köyü’ne doğru ilerleyerek büyümeyi sürdürdü. Çağlayan Köyü sakinleri, yangının kontrol altına alınabilmesi için yakın köylerdeki çiftçilerden tanker yardımı talep etti. Yangının hızla yayılması nedeniyle bölge halkı seferber oldu ve söndürme çalışmalarına gönüllü katkı sağlamaya devam ediyor.

RESMİ SORUŞTURMA BAŞLADI

Yangının çıkış sebebine ilişkin Cumhuriyet Savcılığı tarafından resmi bir soruşturma başlatıldı. Jandarma ekipleri, yangının kontrol altına alınmasına yönelik yürütülen çalışmalarda, söndürme ekiplerine lojistik ve güvenlik desteği veriyor. Yangının daha fazla yayılmasını önlemek amacıyla, hem bölge sakinleri hem de resmi kurumlar yoğun ve koordineli bir çalışma yürütüyor. Yerel halkın destek çabaları ve itfaiye, orman teşkilatı ile jandarma gibi yetkili birimlerin profesyonel müdahaleleri sayesinde, yangının kontrol altına alınması için büyük bir çaba gösteriliyor. Bu kapsamda, çeşitli ekipler eş zamanlı olarak sahada görev alarak yangının ilerlemesini durdurmak ve olası zararları en aza indirmek için mücadele ediyor.