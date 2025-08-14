Osmangazi İle 2. Kattan Düşen Vatandaş Kurtarıldı

Olay Özeti

Bursa’nın Osmangazi ilçesinde yaşanan üzücü bir olayda, 2. kattan düşen bir asansörde mahsur kalan bir kişi, itfaiye ve sağlık ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kurtarıldı. Olayın detaylarına göre, yük taşımak amacıyla kullanılan asansör henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı 2. kattan zemine düştü. Çarpmanın etkisiyle asansörde bulunan bir kişi yaralandı.

Hızlı Müdahale

Olayı gören çevredeki vatandaşlar hemen durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye, sağlık ve polis ekipleri, hızlı bir şekilde müdahale etti. İtfaiye ekipleri, mahsur kalan yaralıyı kısa sürede kurtarıp sağlık görevlilerine teslim etti. Yaralıya olay yerinde ilk müdahale gerçekleştirildi ve ardından ambulansla hastaneye sevk edildi.

Soruşturma Başlatıldı

Olayın ardından, polis ekipleri düşen asansörün nedenini tespit etmek üzere incelemelere başladı. Olayın detaylarının araştırılması, güvenlik açısından büyük önem taşıyor.