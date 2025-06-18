Osmaniye Aile Festivali Gerçekleşti

FESTİVALİN DETAYLARI

Osmaniye Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından “Büyük Aile Festivali” düzenlendi. Masalpark alanında gerçekleştirilen festivale, Vali Erdinç Yılmaz, Belediye Başkanı İbrahim Çenet, kamu kurum temsilcileri ve aileler katılım gösterdi. Festivalin açılışında konuşan Vali Yılmaz, milletin temeli olan ailenin önemine dikkat çekerek, ailenin güçlü olmasının milletin ve devletin güçlü olmasını sağladığını belirtti.

VALİ YILMAZ’IN AÇIKLAMALARI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayıyla 2025 yılının “Aile Yılı” olarak ilan edildiğini hatırlatan Yılmaz, “Aslında Türk milletinin tarihine baktığımızda ailenin ne kadar değerli, kıymetli olduğunu, zor zamanlarda aile bütünleşmesinin bir insan için olmazsa olmaz olduğunu görüyoruz.” ifadelerini kullandı. Vali Yılmaz, bugün itibarıyla ailelerin zorluklar karşısında birbirine destek çıktığını çok iyi bildiklerini ve aile yapısının güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

ETKİNLİKLER DEVAM EDİYOR

Konuşmaların ardından festival konserler ve çeşitli etkinliklerle devam etti. Ailelerin bir araya gelerek keyifli zaman geçirmeleri amaçlanan bu etkinlik, toplumsal dayanışmayı ve aile bağlarını güçlendirmeyi hedefliyor.