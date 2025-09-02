Osmaniye Barosu, Kararı Hukuka Aykırı Buldu

OSMANİYE BAROSU’NDAN AÇIKLAMA

Osmaniye Barosu, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından alınan Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) İstanbul İl yönetimini görevden uzaklaştırma kararını hukuka aykırı buluyor. Açıklamada, söz konusu mahkemenin siyasi partilerin kesinleşen kongrelerini iptal edebilmesi için Anayasa veya kanunlarla yetkilendirilmesi gerektiği vurgulandı.

HUKUKİ YETKİ SORUNU

Osmaniye Barosu, yaptığı yazılı açıklamada, “Asliye Hukuk Mahkemesi’nin siyasi partilerin kesinleşen kongrelerini iptal edebilmesi için Anayasa ya da kanunlarla bu mahkemenin görevli ve yetkili kılınması gerekmektedir.” şeklinde bir ifade kullandı. Baro, Türk Mevzuatı’nda Asliye Hukuk Mahkemeleri’ne böyle bir yetki verilmediğini açıkladı.

MEŞRULUK VE BAĞIMSIZLIK VURGUSU

Açıklamada, bu tür bir kararın yalnızca yasal olmayıp, aynı zamanda meşru da olmadığı belirtildi. İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin kamuoyuna yansıdığı şekilde görevden uzaklaştırma ve geçici kurul atama kararı, mahkemelerin vatandaşlar nezdindeki meşruiyetini sorgulatarak, “her mahkemenin her kararı verebileceği düşüncesinin” ortaya çıkmasına neden olabiliyor. Osmaniye Barosu, bu durumun hukuk devleti ve mahkemelerin bağımsızlığını tehdit ettiğine dikkat çekti.

Baro, son olarak İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin verdiği kararın hukuka aykırı olduğu bilgisini saygıyla duyurdu.