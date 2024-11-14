“Osmaniye’de 11 Kaçak Göçmen Yakalandı”

GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞIYLA MÜCADELE ÇALIŞMALARI

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Yunus Emre Mahallesi’ndeki otogar çevresinde göçmen kaçakçılığını önlemeye yönelik bir çalışma başlatıyor. Bu uygulama kapsamında, şüphe üzerine bir otobüs durduruluyor.

YASA DIŞI GÖÇMENLER YAKALANDI

Yapılan kontrolde, kimlik belgesi bulunmayan ve yasa dışı yollarla ülkeye giriş yapan Suriye uyruklu 11 kaçak göçmen tespit ediliyor. Yakalanan kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne götürülerek işlemlerinin ardından sınır dışı ediliyor.

ÖNCEKİ UYGULAMALARDA DA GÖÇMEN YAKALANMIŞTI

Aynı bölgede, 11 Kasım’da gerçekleştirilen çalışmalarda ise Suriye uyruklu 3’ü kadın olmak üzere 10 kaçak göçmen yakalanmıştı. Bu tür uygulamalar, göçmen kaçakçılığına karşı yürütülen mücadelede önemli bir yer teşkil ediyor.