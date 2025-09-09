Haberler

Osmaniye’de 131 Şüpheli Gözaltına Alındı

OSMANİYE’DE GERÇEKLEŞEN OPERASYONLAR

Osmaniye’de jandarma timleri, son bir hafta içerisinde gerçekleştirdikleri operasyonlar sonucunda toplam 131 şüpheliyi gözaltına aldı. İl Jandarma Komutanlığı, 01-07 Eylüll 2025 tarihleri arasında 150 asayiş olayıyla ilgili bu gözaltıları gerçekleştirdi.

YAPILAN ARAMALARDA ELE GEÇİRİLENLER

Gerçekleştirilen aramalarda ele geçirilen malzemeler arasında 1 adet tabanca, 1 tabanca şarjörü, 1,510 paket kaçak sigara ve 39 gram kubar esrar yer aldı. Ayrıca, 20 ayrı suçtan 52 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ş. ile çeşitli suçlardan aranan toplam 11 kişi yakalanarak cezaevine gönderildi.

Diyarbakır’da 82 Okula Destek Verildi

Çermik'te hayırseverler, 82 okulda öğrencilere kırtasiye ve çanta temin etti. İstanbul Çermikliler Derneği'nin öncülüğündeki bu yardım, eğitime önemli bir destek oldu.
SANA, İsrail Hava Saldırılarını Duyurdu

Suriye'nin resmi ajansı, İsrail'in ülke genelinde hava saldırıları düzenlediğini bildirdi. Suriye Dışişleri Bakanlığı, saldırıları egemenliğe saldırı olarak nitelendirdi. Yıl içinde 97 saldırı gerçekleşti.

