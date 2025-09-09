Osmaniye’de 131 Şüpheli Gözaltına Alındı

OSMANİYE’DE GERÇEKLEŞEN OPERASYONLAR

Osmaniye’de jandarma timleri, son bir hafta içerisinde gerçekleştirdikleri operasyonlar sonucunda toplam 131 şüpheliyi gözaltına aldı. İl Jandarma Komutanlığı, 01-07 Eylüll 2025 tarihleri arasında 150 asayiş olayıyla ilgili bu gözaltıları gerçekleştirdi.

YAPILAN ARAMALARDA ELE GEÇİRİLENLER

Gerçekleştirilen aramalarda ele geçirilen malzemeler arasında 1 adet tabanca, 1 tabanca şarjörü, 1,510 paket kaçak sigara ve 39 gram kubar esrar yer aldı. Ayrıca, 20 ayrı suçtan 52 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ş. ile çeşitli suçlardan aranan toplam 11 kişi yakalanarak cezaevine gönderildi.