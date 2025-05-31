Osmaniye’de 36 Köy Konutu Teslim Edildi

ANAHTAR TESLİMİ GERÇEKLEŞTİ

Osmaniye’nin Sumbas ilçesinde inşaatı tamamlanan 36 köy konutunun anahtar teslimi gerçekleştirildi. Mehmetli Beldesi’ndeki Cumhuriyet Mahallesi, Armağanlı Mahallesi ve Yeni Mahallede yer alan bu konutların anahtarları, Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz tarafından hak sahibi vatandaşlara verildi.

KONUTLARIN TESLİMİ YÜZDE YÜZE ULAŞACAK

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, “Bugün Sumbas İlçemizde Mehmetli Beldemizin Cumhuriyet Mahallesi, Armağanlı Mahallesi ve Yeni Mahallede 36 köy konutumuzun anahtar teslimini gerçekleştirdik. Konutlarımız çok iyi yapılmış, kıymetli hemşerilerimizin rahat edebilecekleri çok güvenlikli konutlar. Güle güle otursunlar, inşallah mutluluk, huzur içinde otursunlar.” şeklinde konuştu. Vali Yılmaz, ayrıca tüm hemşerilerin konutlarına kavuşana kadar çalışmaların sürdürüleceğini vurguladı ve yıl sonunda konutların büyük bir kısmının teslim edildiğini belirtti.

VATANDAŞLARDAN TEŞEKKÜR

Anahtarlarını teslim alan vatandaşlar ise, Vali Yılmaz’a teşekkür ederek, “Allah Devletimizden razı olsun.” ifadelerini kullandılar.