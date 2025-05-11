Osmaniye’de Anneler Günü Kutlandı

ANNELER GÜNÜ PROĞRAMI

Osmaniye’de Anneler Günü dolayısıyla huzurevinde özel bir etkinlik gerçekleştiriliyor. Osmaniye Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından Özden Huzurevi’nde düzenlenen programda, huzurevinde kalan annelerle bir araya gelen Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, annelere çiçek ve hediyeler takdim ediyor.

VALİ YILMAZ’IN MESAJI

Vali Yılmaz, “Bugün şefkatin, sevginin, fedakarlığın en büyük örneği olan kahraman annelerin günü” ifadesini kullanıyor. “Bugün 11 Mayıs Anneler Günü. Şefkatin, sevginin, fedakarlığın en büyük, en güzelini bizlere yaşatan kahraman annelerimiz. Başta kahraman şehit annelerimiz olmak üzere bütün annelerimizin Anneler Günü’nü kutluyorum. Vatan için bayrak için millet için devlet için çok büyük hizmetleri var. Bu vatan için evlatlar yetiştirdiler. ‘Eğer vatana düşman ayak basacaksa şehit ol’ dediler. Şehit olunca da ‘Vatan sağolsun’ dediler. Böyle fedakar anneler. Biz bu annelerimizin ellerinden hürmetle öpüyoruz. Sağlık, huzur, mutluluk diliyoruz” şeklinde konuşuyor.