Osmaniye’de Araç Şarampole Yuvarlandı

YANGIN MÜDAHALESİ SIRASINDA KAZA: İKİ ŞEHİT

Osmaniye’nin Hasanbeyli ilçesinde yangına müdahale etmek amacıyla yola çıkan arazöz, şarampole yuvarlandı. Bu kazada yer alan orman işçilerinden Ali Tekerek, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve şehit sayısı ikiye yükseldi.

KAZA ANI VE MÜDAHALE

Kaza, Karayiğit köyü Hovacan Deresi mevkisinde, dün saat 09.00 sularında meydana geldi. Kanlıgeçit Orman İşletme Şefliği’ne ait Ali Aydın Kar yönetimindeki arazöz, kontrolden çıkarak şarampole düştü. Durumu gören çevredekiler, derhal sağlık, itfaiye ve jandarma ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine ulaşan ekipler, araçtaki orman işçilerinden Adem Nazım Demirel’in kaza yerinde şehit olduğunu tespit etti.

YARALILARIN DURUMU

Kazada yaralanan sürücü Ali Aydın Kar ile Gökhan Sefer, Kürşat İren, Suat Metin ve Ali Tekerek, ambulansla Osmaniye Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Sağlık Bakanlığı’ndan elde edilen bilgilere göre, yaralı işçilerden Ali Tekerek, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.