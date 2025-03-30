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Osmaniye’de Bayram Namazı Coşkusu

OSMANİYE’DE BAYRAM NAMAZINA YOĞUN İLGİ

Osmaniye’de, Ramazan Bayramı dolayısıyla camilere akın eden vatandaşlar, yüzlerce kişilik kalabalıklarla namaz kıldı ve dua etti. Bayram namazı sonrasında ise vatandaşlar, il protokol üyeleriyle bir araya gelerek bayramlaşma geleneğini sürdürdü.

CAMİLERDE COŞKU DOLU GÜN

Bayram sabahı Osmaniye’nin merkezinden ilçelerine kadar, herkes erken saatlerden itibaren camilere gelerek bayram namazı için toplandı. Osmaniye merkez Bülbül Camii’nde, namaz sebebiyle il protokolü ve vatandaşlar birlikte saf tutarak ibadet etti. Ezanın okunmasıyla birlikte bayram namazı için sıraya giren vatandaşlar, manevi bir atmosferde dualarını etti. Namazın ardından, il protokol üyeleriyle birlikte bayramlaşma gerçekleşti.

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