Osmaniye’de Bayram Namazı Saati Ne Zaman?

MÜBAREK RAMAZAN BAYRAMI İLE İLGİLİ BİLGİLER

Ramazan Bayramı’nın ilk gününde bayram namazını eda edeceğiz. Bu bayram namazının vakti her ilde farklılık gösteriyor. Peki, Osmaniye’de bayram namazı saat kaçta kılınacak? 30 Mart 2025 Pazar günü Ramazan Bayramı’nın birinci günü olarak kutlanacak. Diyanet’in duyurusuna göre, Osmaniye’de bayram namazı saat 06:53’te icra edilecek.

BAYRAM NAMAZININ ÖNEMİ

Bayram namazı Hanefî mezhebinde Pazar namazının vücûb şartlarını taşıyan kimselere vâciptir. Şâfiî ve Mâlikîlere göre bu namaz müekked sünnet, Hanbelîler’e göre ise farz-ı kifâyedir. Bayram namazının geçerli olabilmesi için Hanefîler’e göre, hutbe hariç, Pazar namazının geçerlilik şartlarıyla aynı özelliklere sahip olması gerekiyor. Bayram namazı toplam iki rekattan meydana geliyor ve şu şekilde kılınıyor: Öncelikle niyet edilir, ardından tekbir alınarak eller bağlanır. “Sübhaneke duası” okunduktan sonra eller kulak hizasına kaldırılarak tekrar tekbir alınır ve eller yanlara bırakılır. İmam “Euzü besmele” çekip açık bir şekilde “Fatiha suresi” ile birlikte “Zammı sure veya yerine geçecek kadar Kur’an-ı Kerim” okur. Cemaat bu esnada imamı dinler.

BAYRAM NAMAZININ KILINMA ŞEKLİ

İkinci rekata geçişte imam gizlice “Besmele” çeker, ardından açık olarak “Fatiha suresi” ve “Zammı sure veya yerine geçecek kadar Kur’an-ı Kerim” okuyarak ilerler. Tekrar iftitah tekbiri alınarak eller kulak hizasına kaldırılır ve bu süreç tekrarlanır. Son tekbirle birlikte rükuya gidilir. Namazın bitiminde müezzin cemaatle birlikte üç defa tekbir getirir ve ardından imam hutbeyi okur. Yılda iki kez kılınan bayram namazı için din görevlileri, namazın nasıl kılınacağı ve niyetin nasıl yapılacağı hakkında bilgi verir. Bayram namazı sabah namazının ardından, güneşin doğmasından sonra kılınıyor.

BAYRAM NAMAZINA NİYET

Müezzin kayyım, bayram namazına nasıl niyet edileceği hakkında cemaatle bilgi veriyor. Niyet edilirken hangi bayramın namazı kılındığı belirtiliyor: “Niyet ettim Allah’ım senin rızan için Ramazan Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama.” Diyanet İşleri Başkanlığı’nın verilerine göre Türkiye’deki illerin bayram namazı saatleri belirlenmiş durumda. Örneğin, Adana 06:57, Niğde 06:59 gibi saatlerle belirtiliyor.

ULUSLARARASI BAYRAM NAMAZI SAATLERİ

Bayram namazı, uluslararası alanda çeşitli şehirlerde şu saatlerde icra edilecek: Mekke’de 06:41, Medine’de 06:41, Kudüs’te 05:58, Gazze’de 06:01, Lefkoşa’da 07:04 ve Saraybosna’da 07:04’te kılınacak.