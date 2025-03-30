Osmaniye’de Bayram Namazına Yoğun Katılım

CAMİLERDE BAYRAM COŞKUSU

Osmaniye’de Ramazan Bayramı dolayısıyla geniş bir katılımla camilerde binlerce kişi bir araya geldi ve bayram namazını kıldı. Namaz sonrasında, vatandaşlar il protokolü üyeleriyle bir araya gelerek bayramlaşma geleneğini icra etti.

VATANDAŞLAR CAMİLERE AKIN ETTİ

Ramazan Bayramı sabahı, Osmaniye merkezden ilçelere kadar tüm camilerde, vatandaşlar erken saatlerden itibaren bayram namazını kılmak için toplandı. Bülbül Camii’nde düzenlenen bayram namazında il protokolü üyeleriyle birlikte saf tutan vatandaşlar, ezanın okunmasıyla birlikte bayram namazını kıldı ve dualar etti. Namazın ardından, vatandaşlar il protokol üyeleriyle bir araya gelerek bayramlaşma gerçekleştirdi.