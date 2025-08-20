Osmaniye’de Bina Yıkımı Gerçekleşti

OSMANİYE’DE BİR BİNANIN YIKIM ANI

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Osmaniye’de hasar gören bir bina, iş makinesinin hafif bir dokunuşuyla yıkıldı. Yıkım sırasında düşen parçalar, iş makinesinin üzerine düştü ancak operatör şans eseri herhangi bir zarar görmedi.

YIKIM KARARI VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Osmaniye’nin Esenevler Mahallesi’nde 6 Şubat 2023’te meydana gelen depremlerle birlikte en fazla yıkım ve can kaybı yaşanan yerlerden biri oldu. Bu bölgede yer alan 11 katlı Berker Apartmanı için mahkeme tarafından güçlendirme başvurusunun yapılmadığı gerekçesiyle yıkım kararı alındı. Yoğun güvenlik önlemleri altında başlatılan yıkım işlemleri, iş makinesinin tek bir dokunuşuyla hızlıca gerçekleşti. Anların bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdığı görüldü.