Osmaniye’de Bisiklet Turu Düzenlendi

BİSİKLET TURU DÜZENLENDİ

Osmaniye’de vatandaşlar, sivil toplum örgütleri tarafından “Kudüs-Gazze-Mavi Marmara” temalı bir bisiklet turu düzenledi. Necmettin Erbakan Kız İmam Hatip Lisesi önünde bir araya gelen katılımcılar, sloganlar atarak pedal çevirdi ve Millet Bahçesi’nde bulunan Cebelibereket Camisi’ne kadar gitti.

Burada yapılan açıklamada, sivil toplum örgütleri adına konuşan Muhammet Talha Kakıs, “Dünyanın 21. yüzyılda tarihin en acımasız ve sistematik soykırımına şahitlik ettiğini” belirtti. Kakıs, “İşgalci İsrail, tüm dünyanın gözleri önünde soykırım suçu işliyor. 7 Ekim 2023 tarihinden bu zamana çoğunluğu çocuklar ve kadınlar olmak üzere 60 bine yakın kardeşimiz şehit olurken, 125 bine yakın kardeşimiz yaralandı. 601 gündür sivil yerleşim yerleri, hastaneler, camiler, okullar ve çadırlar bombalanıyor. Çok sayıda kardeşimiz yanarak şehit oldu. Ne acı ki bu saldırılar her gün aralıksız devam ediyor.” sözlerini kullandı.

GAZZE ÖZGÜRLÜK FİLOSU’NA SALDIRININ YIL DÖNÜMÜ

Kakıs, bugün ayrıca Mavi Marmara’nın da yer aldığı Gazze Özgürlük Filosu’na İsrail ordusunun saldırısının 15. yıl dönümü olduğunu hatırlatarak, bu saldırılar sonucu şehit düşenlere Allah’tan rahmet diledi. Etkinlik, dua edilmesinin ardından sona erdi.