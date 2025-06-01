Osmaniye’de Bisiklet Turu Yapıldı

BİSİKLET TURU DÜZENLENDİ

Osmaniye’de, sivil toplum kuruluşları tarafından ‘Kudüs-Gazze-Mavi Marmara’ desteklemek amacıyla bir bisiklet turu organize edildi. Necmettin Erbakan Kız İmam Hatip Lisesi önünde bisikletleriyle bir araya gelen vatandaşlar, çeşitli sloganlar atarak Millet Bahçesi’nde bulunan Cebelibereket Camii yakınındaki Mescid-i Aksa maketinin önüne kadar pedal çevirdi.

İSRAİL’İN SALDIRILARI DEVAM EDİYOR

Sivil toplum örgütleri adına açıklama yapan Muhammet Talha Kakıs, “İsrail, Gazze’de 601 gündür sivil alanları, hastaneleri, camileri, okulları ve çadırları bombalıyor. 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana çocuklar ve kadınlar dahil 60 bine yakın kardeşimiz şehit oldu, 125 bine yakın kardeşimiz yaralandı. Dünya Sağlık Örgütü’nün raporuna göre Gazze’deki açlık ve kıtlık durumu felaket boyutlarına ulaştı. Sınır kapılarından Gazze’ye insani yardım geçişleri İsrail tarafından engelleniyor. Bununla birlikte, Gazzeli kardeşlerimiz haklı davalarından asla vazgeçmeden zalimlere karşı izzetli mücadelelerini sürdürüyorlar” şeklinde konuştu.

DUYGULARIMIZI PAYLAŞIYORUZ

Kakıs, Gazze’de yaşanan zulüm karşısında öfke, mahcubiyet ve çaresizlik hissettiklerini dile getirdi. “Her durumda, kaç kişi olursak olalım Gazze’yi anlatmaya, gündemde tutmaya devam edeceğiz. Srebrenitsa, Gazze, Doğu Türkistan, Arakan ve Mavi Marmara’da yaşananları unutmayacağız” dedi.