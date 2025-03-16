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Osmaniye’de Buğday Tarlasında Kalp Krizi Ölümü

Olayın Gerçekleştiği Yer

Osmaniye’de sabah saatlerinde buğday tarlasını sulamaya giden 56 yaşındaki bir kişinin kalp krizi sonucu hayatını kaybetmesi olayı yaşandı. Bu talihsiz olay, Düziçi ilçesine bağlı Böcekli Beldesi Dümbüldek Mahallesi’nde gerçekleşti.

Akşam Saatinde Endişe Başladı

İsmail Dombaloğlu, sabah saatlerinde kendisine ait buğday tarlasını sulamak için yola çıktı. Akşam saatlerinde eve dönmemesi üzerine yakınları kaygılanarak tarlaya doğru hareket etti. Tarlaya vardıklarında, Dombaloğlu’nu yerde hareketsiz halde bulmaları karşısında hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ni bilgilendirdi.

Sağlık Ekiplerinin Müdahalesi

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yapılan kontrollerde İsmail Dombaloğlu’nun yaşamını yitirdiğini belirledi. Yapılan incelemelerin ardından Dombaloğlu’nun kalp krizinden hayatını kaybettiği tespit edildi. Cansız bedeni, Düziçi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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