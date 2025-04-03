Osmaniye’de Çalınan Araçla Kuyumcu Soygunu

OLAYIN GERÇEĞİ

Osmaniye’de sanayi bölgesinde bir işyerinden çaldığı otomobille kuyumcu dükkanını soyan bir hırsız, daha sonra çaldığı aracı işyerine geri bıraktı. Olay, Düziçi ilçesinin çarşı merkezinde gece saatlerinde gerçekleşti. İddiaya göre, sanayi bölgesindeki bir işyerinden otomobil çalan hırsız, 6 Şubat depremlerinde hasar gören Yeşilova Camii’nin merdiven dairesindeki duvarı delerek kuyumcu dükkanına girdi.

KUYUMCU DÜKKANINA MÜDAHALE

Kuyumcu dükkanını sabah açmaya gelen Ali Can Poyraz, alarm sisteminin çalışmadığını fark etti ve durumu polise bildirdi. Poyraz, “Akşam dükkanımı kapattım, sabah geldiğimde alarmı dışarıdan açmaya çalıştım ama çalışmadığını gördüm. Dışarıdan dükkanı kontrol ettiğimde alarm kutusunun söküldüğünü anladım. Kepenkleri açtığımda içerinin dağınık olduğunu gördüm ve emniyet teşkilatına haber verdim. Polis ekipleri gerekli incelemeyi yaptı ve sonucu bekliyoruz. Kaybımız tam net değil, daha kontrol edemedik. Emniyet gerekli materyalleri aldı, inceleme yapıyor” şeklinde konuştu.

GÜVENLİK TEDBİRLERİ ARTTI

Sanayide meydana gelen bu hırsızlık olayı sonrası esnaflar, iş yerlerine güvenlik kameraları taktırma kararı aldı. Sanayi esnafı Mehmet Türkmenoğlu, “Esnaf bir arkadaşımızın aracı çalmışlar, ardından çarşıda bir kuyumcu dükkanını soymuşlar. Biz de bu nedenle tedbir amaçlı güvenlik kamerası taktırıyoruz” dedi.