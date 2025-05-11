Osmaniye’de Çocuk Dereye Girdi, Boğuldu

ÇOCUĞUN BOĞULMA OLAYI

Osmaniye’de serinlemek amacıyla dereye giren 15 yaşındaki bir çocuk boğulma olayına kurban gitti. Osmaniye’nin Karacalar Mahallesi’nde mesire alanında arkadaşlarıyla birlikte bulunan Mustafa Miraç Yabaş (15), serinlemek için Karaçay Deresi’ne girdi.

ARKADAŞLARININ İHBARIYLA HAREKETE GEÇİLDİ

Yabaş’ın bir süre sonra suda kaybolduğunu fark eden arkadaşları durumu hemen yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, AFAD, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye dalgıç ekibi, derede yaptığı inceleme neticesinde çocuğun cansız bedenine ulaştı.

CENAZE HASTANEYE KALDIRILDI

Sudan çıkarılan Mustafa Miraç Yabaş’ın cenazesi, Osmaniye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Bu üzücü olay, çevrede yas ve derin bir üzüntü yarattı.