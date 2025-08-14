Osmaniye’de Devrilen Tırda İki Yaralı

SEYİR HALİNDEKİ TIR DEVRİLDİ

Osmaniye’de seyir halindeki bir tır, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucunda devrildi. Meydana gelen kazada iki kişi yaralandı. Olay, Gaziantep-Osmaniye otoban yolundaki gişeler bölgesinde gerçekleşti.

KAZADA YARALILAR SIKIŞTI

Edinilen bilgilere göre, plakası ve sürücüsü belirlenemeyen tır, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrildi. Tır içerisinde sıkışan yaralılar, çevrede bulunan vatandaşların yardımıyla aracın içerisinden çıkarıldı. Olayın bildirilmesi üzerine, itfaiye, ambulans, jandarma ve polis ekipleri derhal olay yerine yönlendirildi.

Kazada yaralanan iki kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Osmaniye Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldığı bildirildi.