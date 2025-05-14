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Osmaniye’de Dolu Yağışı Etkili Oldu

DOLU YAĞIŞININ ETKİLERİ

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde dolu yağışı etkili oldu. Öğleden sonra başlayan sağanak yağmur, kısa sürede dolu yağışına dönüştü. İlçenin kuzey köyleri olan Tahta, Değirmendere, Yenigün ve Oruçbey köylerinde dolu yağışı belirgin etkiler yarattı.

DOĞA KAR GİBİ BEYAZA BÜRÜNDÜ

Aralıksız bir saat süren dolu yağışı, çevreyi beyaz bir örtüyle kapladı. Yağış sonrası etraf, kar yağmışcasına bir görüntü oluşturdu. Yağan dolu, özellikle ekili tarım arazileri ve meyve ağaçları üzerinde zarara yol açtı.

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