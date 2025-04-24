Osmaniye’de Elektrik Akımına Kapıldılar

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Osmaniye’nin Toprakkale ilçesinde, 6 yaşındaki bir çocuk ile annesinin sulama kanalında elini yıkarken elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdiği trajik kaza ile ilgili güvenlik kamera görüntüleri meydana çıktı. Olay, Kışla Mahallesi Şehit Polis Mahmut Ava Sokak’taki evlerinin yakınındaki sulama kanalında gerçekleşti. Özlem Üstün (6), elini yıkamak istediği sırada elektrik akımına kapıldı. Kızını kurtarmak amacıyla olay yerine gelen anne Cennet Üstün (37) de akıma kapılarak ağır yaralandı.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARAMADILAR

Ağır yaralanan anne ve kızı, çevredeki vatandaşlar tarafından özel bir araçla Toprakkale Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Ancak hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen ikisi de kurtarılamadı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma çerçevesinde 9 kişi gözaltına alındı. Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, uzman ekipler olay yerinde incelemelerde bulundu. Yapılan araştırmalar sonucunda, olayın yakınlarında bir doğalgaz firması tarafından gerçekleştirilen kazı çalışmaları sırasında elektrik kablolarının zarar gördüğü ve dolayısıyla kaçak elektrik akımının meydana geldiği değerlendirildi. Bu durum üzerine, doğalgaz firmasının 9 çalışanı gözaltına alındı.

TRAJİK OLAY GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Annenin ve kızının dramatik şekilde hayatını kaybetmesine neden olan olayın güvenlik kamerasına yansıyan anları, olayın ciddiyetini bir kez daha gözler önüne serdi. Bu görüntüler, yaşanan olayın belirsizliklerini gün yüzüne çıkardı ve kamuoyunu derinden etkiledi.