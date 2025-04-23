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Osmaniye’de Elektrik Akımında İki Ölüm

TRAJİK OLAYDA YAŞANILANLAR

Osmaniye’nin Toprakkale ilçesinde, sulama kanalı kenarında oyun oynayan 6 yaşındaki Özlem Üstün, ellerini yıkamak istediği bir anda elektrik akımına kapıldı. Bu durum karşısında çocuğunu kurtarmaya çalışan annesi Cennet Üstün de elektrik akımına maruz kaldı.

KURTARMA ÇABALARI YETERSİZ KALDI

Kışla Mahallesi’nde yaşanan olay sonrasında çevredeki vatandaşlar durumu hemen yetkililere bildirdi. Olay yerine sağlık, kurtarma ve polis ekipleri hızlıca geldi. Elektrik kesilerek olay yerindeki güvenlik önlemleri alındı. Yapılan kurtarma çalışmalarında yaralı anne ve kızı, Toprakkale Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak, doktorların tüm müdahalesine rağmen anne ve kız hayatını kaybetti.

KAÇAĞIN NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Olayda meydana gelen elektrik kaçağının nedenleri ile ilgili ekipler, derhal incelemelere başladı. Özlem ve annesinin hayatını kaybetmesi, bölgedeki vatandaşlar arasında büyük bir üzüntü yarattı.

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