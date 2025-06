Osmaniye’de Esnaf Satışlardan Şikayetçi

OSMANİYE’DE KURBAN BAYRAMI HAZIRLIKLARI

Osmaniye’de yaklaşan Kurban Bayramı öncesi kurbanlık malzeme satan esnaf, işlerin durgun olmasından şikayet ediyor. Gökhan Demir isimli esnaf, “Geçen sene Kurban Bayramı’na 15 gün kala üç, dört kişi ile ürünlerimiz yetiştiremezken, bu sene Kurban Bayramı’na 3-5 gün kaldı hala satışımız yok” diyerek mevcut durumun ciddiyetini ifade ediyor.

SATIŞLARDAKİ DÜŞÜŞ VE VATANDAŞIN ALIM GÜCÜ

Bu yılki satışlardan memnun olmadığını belirten Demir, “Kurban Bayramı hazırlıklarımız başladı. Kurban Bayramı yaklaşıyor. Vatandaşlarımız gelip bakıyor fakat ufak tefek sıkıntılarımız var. Geçen sene kurban bayramına 15 gün kala üç-dört kişi ile ürünlerimiz yetiştiremezken, bu sene 3-5 gün kala hala satışımız yok” diyor. İnsanların sadece fiyat sorduğunu, alım gücünün düştüğünü vurguluyor.

FİYAT ARTILIŞLARI VE PAZARLIK SIKINTILARI

Demir, her yıl olduğu gibi bu yıl da fiyatların yükseldiğini belirtiyor. “Geçen sene 50 liraya sattığımız et kütükleri bu sene 150 lira. Geçen sene 150 liraya sattığınız mangallar bu sene 400 lira” diyor. Esnaf, vatandaşların, “Şiş” gibi eski ürünleri kullanmak istediğini ifade etti. “Bayram yaklaştı, nasıl olacak nasıl gidecek, şu an için bekliyoruz” diyor.

KURBAN BIÇAKLARINA RAĞBET VE YÜKSEK FİYATLAR

Kurban bıçakları için bir rağbet olduğunu ancak fiyatların yüksek olduğunun altını çizen Demir, “Bıçaklarımız 200- 300-400 lira kalitesine göre, büyükbaş ve küçükbaş hayvanlara göre ilerliyor. Vatandaş gelip soruyor ama fiyatı duyduktan sonra evdekini bileyletelim gibisinden farklı alternatiflere yöneliyor” diyerek bu durumun satışlarını nasıl etkilediğini anlatıyor.