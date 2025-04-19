Osmaniye’de Hakemlere Kokart Verildi

OSMANİYE’DE KOKART TAKMA TÖRENİ DÜZENLENDİ
Osmaniye’de, kokart takmaya hak kazanan 4’ü kadın 14 futbol hakemi için bir tören gerçekleştirilmiş. Gençlik ve Spor İl Müdürü Yusuf Çebi, Fakıuşağı Mahallesi’nde bir kafede yapılan törende, hakemlere başarı diledi.
YENİ HAKEMLERLE ARTAN SAYI
Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Osmaniye Şube Başkanı Serttaş Üğlü, yeni hakemlerin göreve başlamasıyla il hakemi sayısının 54’e ulaştığını ifade etti. Konuşmaların ardından, eğitim sürecini tamamlayan hakemlere kokartları takıldı.