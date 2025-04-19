Haberler

Osmaniye’de Hakemlere Kokart Verildi

OSMANİYE’DE KOKART TAKMA TÖRENİ DÜZENLENDİ

Osmaniye’de, kokart takmaya hak kazanan 4’ü kadın 14 futbol hakemi için bir tören gerçekleştirilmiş. Gençlik ve Spor İl Müdürü Yusuf Çebi, Fakıuşağı Mahallesi’nde bir kafede yapılan törende, hakemlere başarı diledi.

YENİ HAKEMLERLE ARTAN SAYI

Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Osmaniye Şube Başkanı Serttaş Üğlü, yeni hakemlerin göreve başlamasıyla il hakemi sayısının 54’e ulaştığını ifade etti. Konuşmaların ardından, eğitim sürecini tamamlayan hakemlere kokartları takıldı.

ÖNEMLİ

Haberler

Aksaray’da Motosiklet Kazası: İki Yaralı

Aksaray'da iki motosikletin çarpışması sonucu 10 yaşındaki bir çocuk da dahil olmak üzere iki kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye sevk edildi.
Haberler

Mersin’de Kedi Ve Yavruları Korunuyor

Mersin'deki Hz. Hamza Camisi'nde doğum yapan anne kedi Alaca ve üç yavrusu için bakım çalışmaları sürüyor. Yavruların sağlığı iyi, kalıcı yuvalar ise arayışta.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.