Osmaniye’de Hırsızlık Olayı Kameralarda Görüntülendi

HIRSIZLIK OLAYI YENİ BİR YÖNTEMLE GERÇEKLEŞTİ

Osmaniye’de bir oto sanayiden çalıntı otomobille gelen hırsız, depremler sırasında hasar gören caminin duvarını delerek bir kuyumcuyu soğuk kanlı bir şekilde soydu. Olay anları, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, gece saatlerinde Düziçi ilçesindeki Refik Cesur bulvarında gerçekleşti.

DEPREM HASARINI KULLANDI

Alınan bilgilere göre, oto sanayiden çalınan otomobil ile hareket eden hırsız, 6 Şubat depremlerinde zarar gören Yeşilova Camii’nin merdiven dairesindeki duvarı delip kuyumcu dükkanına girdi. Sabah saatlerinde dükkanını açan Ali Can Poyraz, altınlarının çalındığını fark ettiği an hemen polise haber verdi.

POLİS GÜVENLİK KAMERALARINI İNCELEDİ

Olay yerine gelen güvenlik ekipleri, iş yerinde kapsamlı bir inceleme yaparak güvenlik kameralarındaki görüntüleri inceledi. Soygunu gerçekleştiren kişi veya kişilerin kimliklerinin tespit edilmesi ve yakalanması için geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı.