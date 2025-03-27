Osmaniye’de İhtiyaç Sahiplerine Ücretsiz Giyim Mağazası

GİYİM MAĞAZASI AÇILDI

Osmaniye’de, ihtiyaç sahiplerinin ücretsiz bir şekilde yararlanabilecekleri bir giyim mağazası kuruldu. Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Osmaniye’de, bu büyük felaketin izleri silinmeye devam ediyor. Kent merkezindeki Cebelibereket konteyner kentte, Cansuyu Derneği tarafından gerçekleştiren giyim mağazası, ihtiyaç sahiplerine hizmet vermekte. Bu mağaza, ihtiyaç sahibi ailelerin bayram alışverişlerini yapabilmelerine imkan tanıyor.

DESTEK AMAÇLI FAALİYETLER

Cansuyu Derneği Osmaniye Temsilcisi Yasin Didin, deprem sürecinde ve sonrasında bölgede yaşayan insanlara destek sağlamak için çalışmalarını sürdürdüklerini dile getirdi. Didin, “Yaklaşık 5 yıldır bu faaliyetleri Osmaniye’de görevli olarak yürütmekteyim. 2005 yılından bu yana 20 yıldır aktif olarak dünyanın dört bir yanında mücadele eden derneğimiz, gerçekten muhtaçlara ulaşma amacıyla hizmet vermektedir. Pandemi döneminde 6 Şubat’ta yaşadığımız depremde Osmaniye’de aktif bir şekilde sahada bulunduk. Bağışçılarımızın desteğiyle konfeksiyon tarzı bir giyim çarşısı açtık” ifadelerini kullandı.

ALIŞVERİŞ MUTLUYOR

Hayır çarşısının amacının sadece yardım etmek değil, ailelere alışveriş mutluluğunu yaşatmak olduğunu belirten Didin, “Burada sıradan bir konfeksiyon dükkânı gibi düşünülebilir ama herkesin alışveriş yapabileceği bir yer değil. Sadece ihtiyaç sahibi olarak tespit ettiğimiz aileler, randevuyla gelecek. Anne babası çocuğunun elinden tutarak gelecek. Çocuk, ‘Beni annem babam alışverişe götürüyor’ diyerek burada yer alacak. Ailecek ihtiyaçlarını seçecekler ve çocuklarımız buradan hediyelerle mutlu bir şekilde çıkacak. Amacımız mutlu çocuklar, mutlu aileler. Şu anda Ramazan dolayısıyla gıda takviyeleri gibi farklı çalışmalarımız olsa da, öncelikli hedefimiz giyim çarşısı” dedi.