Osmaniye’de İki Araç Çarpıştı, 3 Yaralı

TRAFİK KAZASI VE YARALI SAYISI

Osmaniye’nin Bahçe ilçesinde meydana gelen bir trafik kazasında, iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Kaza olayının Cumhuriyet Mahallesi Tekfen Caddesi Cansan Ortaokul Kavşağı’nda gerçekleştiği bildirildi. Erdal T. idaresindeki 20 Y 1702 plakalı otomobil, Utku Ö. yönetimindeki 80 AGV 779 plakalı diğer otomobil ile çarpıştı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Çarpışmanın etkisiyle araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerinde meydana gelen ihbarın ardından sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla hastaneye götürüldü. Kazanın sebebi üzerine polis ekipleri, gerekli incelemeleri başlattı.

Azdavay’da Traktör Devrildi, Sürücü Yaralandı

Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu ağır yaralanan İlyas H., hastaneye sevk edildi. Olay, Taşköy Mahallesi'nde itfaiye ekipleri tarafından kurtarma çalışmasıyla gerçekleşti.
Filistin’e Destek İçin Gösteriler Yapıldı

Trabzon, Bayburt ve Ordu'da yapılan etkinliklerle Gazze'deki ablukanın sona ermesi ve Filistin'e destek için yürüyüşler gerçekleştirildi. Katılımcılar, insani yardıma dikkat çekti.

