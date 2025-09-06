Osmaniye’de İki Araç Çarpıştı, 3 Yaralı

TRAFİK KAZASI VE YARALI SAYISI

Osmaniye’nin Bahçe ilçesinde meydana gelen bir trafik kazasında, iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Kaza olayının Cumhuriyet Mahallesi Tekfen Caddesi Cansan Ortaokul Kavşağı’nda gerçekleştiği bildirildi. Erdal T. idaresindeki 20 Y 1702 plakalı otomobil, Utku Ö. yönetimindeki 80 AGV 779 plakalı diğer otomobil ile çarpıştı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Çarpışmanın etkisiyle araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerinde meydana gelen ihbarın ardından sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla hastaneye götürüldü. Kazanın sebebi üzerine polis ekipleri, gerekli incelemeleri başlattı.