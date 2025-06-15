Osmaniye’de Jandarma Kutlandı Etkinlikte

JANDARMA KUTLAMALARI

Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Teşkilatı’nın 186. kuruluş yıl dönümünü çeşitli etkinliklerle kutladı. Kutlamalar, Millet Bahçesi’nde gerçekleştirildi ve burada jandarmanın görev alanları ile kullanmakta olduğu ekipmanlar sergilendi.

GÖREVLERİN TANITIMI

Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı’nın öncülüğünde düzenlenen tanıtım stantlarında Olay Yeri İnceleme, Trafik ve Jandarma Komando timlerine ait araçlar, teçhizatlar ve çalışmalar tanıtıldı. Etkinlik, vatandaşlara jandarmanın görevlerini daha yakından tanıma şansı sunarak, özellikle çocuklar ve gençlerden büyük ilgi gördü.

VATANDAŞLARDAN İLGİ

Etkinlik boyunca Millet Bahçesi’ni dolduran halk, jandarma personeliyle sohbet edip hatıra fotoğrafları çektirdi. Özellikle çocuklar, arama kurtarma köpekleri ve ekipmanlarını yakından görmenin heyecanını yaşadı.