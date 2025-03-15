Osmaniye’de Kaçak Alkol Operasyonu: 3 Tutuklama

POLİS EKİPLERİ KAÇAK VE SAHTE ALKOL OPERASYONU DÜZENLEDİ

Osmaniye’de gerçekleştirilen kaçak ve sahte alkol operasyonunda, polis ekipleri litrelerce kaçak alkol ele geçirdi. Bu operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı. Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü’nün Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, kaçak ve sahte alkol ile ilgili çalışmalar başlattı.

EŞ ZAMANLI BASKINLAR GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Bu çalışma çerçevesinde, Osmaniye ve Adana’da belirlenen üç ayrı adrese eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Yapılan aramalarda birçok ürün ele geçirildi. İkametlerde gerçekleştirilen denetimlerde, 9 litre etil alkol, 6 şişe viski, 2,5 litre el yapımı votka, 1,75 litre el yapımı rakı, 1 şişe likör, 1 şişe şarap ile beraber 11 aroma kiti, 462 alkollü şişe kapüşonu, 222 rakı şişesi kapağı ve 925 viski şişesi etiketi bulundu. Bunun yanı sıra, 200 viski şişesi kapak üstü etiketi, 189 yabancı menşeili bandrol, 164 sahte TABDK bandrolü, 1322 şişe kapağı koruma jelatini ve 83 farklı markalarda cinsel içerikli hap ele geçirildi.

GÖZALTINA ALINANLAR TUTUKLANDI

Baskınlar sonrası gözaltına alınan Taha A., Hasan A. ve Halil K., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.