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Osmaniye’de Kaçak Sigaralar Ele Geçirildi

GÜMRÜK KAÇAĞI SİGARA ELE GEÇİRİLDİ

Osmaniye’de, gümrük kaçağı sigara bulunan bir yolcu otobüsü ile ilgili sürücü gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir ihbar üzerine A.D. yönetimindeki şehirler arası yolcu otobüsünü durdurdu.

YOLCU KOLTUKLARINDAN GİZLENMİŞ MALZEME BULUNDU

Araçta yapılan detaylı aramada, yolcu koltuklarının altına gizlenmiş toplamda 153 elektronik sigara, 300 puro, 105 paket sigara, 900 paket elektronik sigara tütünü ve 30 paket puro tütünü ele geçirildi. Gözaltına alınan otobüs sürücüsü, işlemleri için emniyete götürüldü.

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