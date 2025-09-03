Osmaniye’de Kadın Tüfekle Yaralandı

OSMANİYE’DE BİR KADIN YARALANDI

Osmaniye’de, seyahat edenlerin bulunduğu otogarda bir kadın, babası tarafından av tüfeğiyle vurularak yaralandı. Olay, Osmaniye Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde yaşandı. M.K, “henüz bilinmeyen nedenle kızı Nilgün K’ye tüfekle ateş etti.”

ZANLIYA MÜDAHALE

Saldırının ardından, olayın şokunu yaşayan çevredeki vatandaşlar, zanlıyı darp etti. Olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri, durumun ciddiyetini değerlendirerek hızlı bir şekilde müdahalede bulundu. Yaralanan kadın ve babası, ambulanslarla Osmaniye Devlet Hastanesi’ne taşındı.

POLİSİN İNCELEMELERİ DEVAM EDİYOR

Olayla ilgili olarak, polis ekiplerinin otogardaki incelemeleri hala sürüyor. Soruşturmanın detayları, olayın nedenine ve zanlının durumuna yönelik yapılacak araştırmalarla belirginleşecek.