Osmaniye’de Kadınlar Yardım Kampanyası Düzenliyor

KADINLARDAN YARDIM KAMPANYASI

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Osmaniye’de kadınlar, “Eski kıyafetlerinizi yeni hikayeler bekliyor” kampanyası ile ihtiyaç sahibi bireyler için bir kıyafet çarşısı kurdu. 6 Şubat depreminin yarattığı olumsuz etkilerle uğraşan Osmaniye’deki bu kadınlar, bir araya gelerek yardım faaliyetlerine başladılar. Cebelibereket bölgesindeki konteyner çarşısında düzenlenen bu kampanya ile hayırseverlerden gelen yardımlar, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.

KAMPANYANIN HEDEFLERİ

29 Ekim Kadınları Derneği Başkanı Fatma Ağca Keskinbaş, “Deprem sonrası ihtiyaç sahibi insanları düşündüğümüz için arkadaşlarımızla bir araya geldik.” diyerek kampanyanın temelini anlattı. Yönetimle birlikte bu kapsamda daha çok kadın ve çocukların ihtiyaçları üzerinde durduklarını belirten Keskinbaş, “Bu kıyafet yardımını başlatarak ‘Eski kıyafetlerinizi yeni hikayeler bekliyor’ diyerek bir kampanya gerçekleştirdik.” dedi. Ayrıca, bu projenin destek alması için duyuruda bulunarak, halkın katkı sağlamasının önemli olduğunu ifade etti.

Keskinbaş, geçmişte gıda ve maddi yardımlar yaptıklarını ve bu yöntemi halktan alıp halka vererek sürdürdüklerini söyledi. Deprem sonrası STK’ların durumunun kötüleştiğine dikkat çeken Keskinbaş, “Valilikten alabildiğimiz kadar destekle konteyner ve çadır gibi imkanlarla geçim sağlıyoruz.” dedi. Kendisi de şu an bir konteynerde yaşam sürdüğünü vurgulayan Keskinbaş, “Konteynerin bir odasını geçici hayır çarşısına dönüştürerek ailelere yardım etmek istiyoruz. Bize destek olmak isteyen STK’lar ve vatandaşlara çağrıda bulunmak istiyorum; bu konuda yardım ederlerse çok mutlu olurum.” şeklinde konuştu.