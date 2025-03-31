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Osmaniye’de Kamyonda 39 Kilo Uyuşturucu Yakalandı

UYUŞTURUCU OPERASYONU

Osmaniye’de narkotik ekipleri tarafından gerçekleştirilen bir operasyon sonucunda, durdurulan bir nakliye kamyonunda ev eşyalarının içerisinde gizlenmiş 39 kilo 650 gram uyuşturucu bulundu. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi, uyuşturucu ile mücadele kapsamında şüpheli bir durumu değerlendirerek eşya taşıyan bir kamyoneti durdurdu.

NARKOTİK KÖPEĞİ İLE ARAMA

Hassas burunlu narkotik köpeği ‘Pars’ ile yapılan arama sırasında, kamyonette elbise dolabının alt kaidesi içerisinde gizlenmiş 39 kilo 650 gram metamfetamin ele geçirildi. Araçta bulunan Erol K. ve Yunus B., ‘Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti’ suçlamasıyla gözaltına alındı ve savcılığa sevk edildikleri nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

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