Osmaniye’de Kamyonda Uyuşturucu Operasyonu

UYUŞTURUCU SEVKİYATINA POLİS ENGELİ

Osmaniye ilinde, polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen bir uygulama noktasında durdurulan nakliye kamyonunda, ev eşyalarının arasında gizlenmiş 39 kilo 650 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi, uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürüttükleri çalışmalar neticesinde, şüpheli görülen bir kamyoneti durdurdu.

NARKOTİK KÖPEĞİ İLE YAPILAN ARAMA

Hassas burunlu narkotik köpeği ‘Pars’ ile kamyonette yapılan detaylı aramada, elbise dolabının alt kaidesi içerisine gizlenmiş halde 39 kilo 650 gram metamfetamin bulundu. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan sürücüler Erol K. ve Yunus B., ‘Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti’ suçlamasıyla sevk edildikleri nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.