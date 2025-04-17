Haberler

Osmaniye’de Kopya Düzeneğiyle Yakaladı

KOPYA DÜZENEKİ YAKALANDI

Osmaniye’de, ehliyet sınavına kopya düzeneği kullanarak girmeye çalışan bir kişi, polisin dikkati sayesinde yakalandı. Alınan bilgilere göre, Sumbas İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sumbas ilçesinde motorlu taşıtlar sınavına katılmak isteyen bir şahsı sınav salonu girişinde üst aramasına tabi tuttu. Bu arama sırasında, şahsın dışarıdan yardım almak amacıyla özel olarak gizlenmiş kopya düzeneği tespit edildi.

ELE GEÇİRİLEN MALZEMELER

Gerçekleştirilen aramada, bir mikro casus kulaklık, bir mikro yaka kamerası, bir mobil wifi cihazı ve bir veri aktarım cihazı ele geçirildi. Olayla ilgili olarak kopya düzeni kullanan aday hakkında polis ekipleri tarafından işlem başlatıldı.

ÖNEMLİ

Haberler

Neşe Tevetoğlu, Son Yolculuğuna Uğurlandı

Ünlü sanatçı Tarkan'ın annesi Neşe Tevetoğlu, İstanbul'da düzenlenen cenaze töreni sonrası toprağa verildi. Tarkan, sanatçı dostlarına destekleri için teşekkür etti.
Haberler

Bağımlılık Farkındalığı İçin Söyleşi Düzenlendi

Gaziantep'te yapılan 'Bağımlı Olma Farkında Ol' etkinliğinde uyuşturucu ile mücadele ve bağımlılık üzerine farkındalık artırıldı, sunumlar ve uygulamalı gösterimler gerçekleştirildi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.