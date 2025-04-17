Osmaniye’de Kopya Düzeneğiyle Yakaladı

KOPYA DÜZENEKİ YAKALANDI

Osmaniye’de, ehliyet sınavına kopya düzeneği kullanarak girmeye çalışan bir kişi, polisin dikkati sayesinde yakalandı. Alınan bilgilere göre, Sumbas İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sumbas ilçesinde motorlu taşıtlar sınavına katılmak isteyen bir şahsı sınav salonu girişinde üst aramasına tabi tuttu. Bu arama sırasında, şahsın dışarıdan yardım almak amacıyla özel olarak gizlenmiş kopya düzeneği tespit edildi.

ELE GEÇİRİLEN MALZEMELER

Gerçekleştirilen aramada, bir mikro casus kulaklık, bir mikro yaka kamerası, bir mobil wifi cihazı ve bir veri aktarım cihazı ele geçirildi. Olayla ilgili olarak kopya düzeni kullanan aday hakkında polis ekipleri tarafından işlem başlatıldı.