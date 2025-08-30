Osmaniye’de Kortej Düzenlendi Türk Bayraklarıyla

KORTEJ DÜZENLENİYOR

Osmaniye’de 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle motor tutkunları Türk bayraklarıyla bir kortej düzenliyor. Osmaniye Motor Kulübü tarafından düzenlenen etkinlik, Masal Park önünde başlayıp Devlet Bahçeli Meydanı’nda sona eriyor. Türk bayraklarıyla bezeli motosikletleriyle şehir turu atan motorcular, yerel halkın yoğun ilgisini çekiyor. Kortej, Devlet Bahçeli Meydanı’nda saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla tamamlanıyor.

BAŞKAN SERKAN DOĞAN’IN AÇIKLAMALARI

Motor severler olarak vatana millete hayırlı işler yapmaya özen gösterdiklerini belirten Osmaniye Motosiklet Kulübü Başkanı Serkan Doğan, “30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında bugün bir kortej düzenledik. Başta Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları olmak üzere bütün şehitlerimize teşekkür ediyoruz. Osmaniye Motosiklet Kulübü olarak vatana, millete hayırlı işler yapmaya çalışıyoruz. İnşallah kulübümüz daha güzel işlere imza atacaktır. Burada herkese, özellikle bizlere destek veren muhabir arkadaşlara teşekkür ediyorum. Herkesin ayağına sağlık” diyor.