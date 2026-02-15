Osmaniye’de Motosiklet Alev Alev Yandı

Olay, İrfanlı Mahallesi’nde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, yol kenarında park eden bir motosiklet, henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü aniden alev aldı. Motosikletten çıkan dumanları ve alevleri gören çevre sakinleri, durumu derhal itfaiye ekiplerine bildirdi.

İTFAİYE EKİPLERİ HIZLA MÜDAHALE ETTİ

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri yönlendirildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, alevlere hemen müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Yangının söndürülmesinin ardından yer yer soğutma çalışmaları gerçekleştirildi.

MOTOSİKLET KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Yangın sonucunda herhangi bir yaralanma yaşanmazken, alevlerin tamamen sardığı motosiklet kullanılmaz hale geldi ve hurdaya döndü.