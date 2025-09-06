Osmaniye’de Motosiklet Kazası, Alihan Kırat Öldü

KAZA ANINI AÇIKLAYAN DETAYLAR

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde yaşanan motosiklet kazasında ağır yaralanan 19 yaşındaki Alihan Kırat, maalesef hayatını kaybetti. Kaza, gece saatlerinde Düziçi ilçesi Pirsultanlı-Güzelyurt yolunda gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, Alihan Kırat’ın kullandığı motosiklet, plakası henüz belirlenemeyen bir otomobille çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet savrulurken, Kırat ağır yaralandı.

SAĞLIK EKİPLERİNE İHTİYAÇ DOĞDU

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine ilgili bölgeye polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, genç sürücü Kırat’a ilk müdahaleyi yaptı ve ardından hastaneye kaldırdı. Ancak, hastanede doktorların yoğun çabalarına rağmen Kırat, yaşam mücadelesini kaybetti. Kaza ile ilgili olarak soruşturma başlatıldığı öğrenildi.