Osmaniye’de Motosiklet Sürücüsü Hayatını Kaybetti

TIR İLE ÇARPIŞAN MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ

Osmancık’ta gerçekleşen trajik bir kazada, TIR ile çarpışan motosiklet sürücüsü Yasin Doğan (46) yaşamını yitirdi. Kaza, akşam saatlerinde D-400 yolunun Akyar mevkisinde meydana geldi.

KAZADA KURBAN OLDU

Yasin Doğan, 80 AGN 790 plakalı motosikletti ile, plakası ve sürücüsü henüz belirlenemeyen bir TIR’a çarptı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine kaza yerine hem polis hem de sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontroller sonucunda, yol kenarına düşen motosiklet sürücüsü Doğan’ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kaza sonrası TIR şoförü gözaltına alındı ve olaya ilişkin detaylı bir soruşturma başlatıldı. Yaralılara ve kurbanlara yönelik çalışmalar etkin bir şekilde sürdürülebilir.