Osmaniye’de Motosiklet Sürücüsü Hayatını Kaybetti

KAZA ANINDA YAŞANANLAR

Osmaniye’de meydana gelen bir trafik kazasında, tırla çarpışan motosikletin sürücüsü Yasin Doğan hayatını kaybetti. Kaza, Osmaniye D 400 Karayolu Akyar mevkisinde gerçekleşti.

KAZANIN DETAYLARI

Edinilen bilgilere göre, 80 AGN 790 plakalı motosikletin sürücüsü Yasin Doğan, bilinmeyen bir tırla çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yol kenarına savruldu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, 46 yaşındaki Yasin Doğan için müdahalede bulundu, ancak tüm çabalara rağmen hayatını kaybetti. Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.