Osmaniye’de Orman Yangını Kontrol Altında

ORMAN YANGINI KONTROL ALTINA ALINDI

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde gerçekleşen orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan gerçekleştirdiği yoğun müdahale ile kontrol altına alındı. Yangın, Düziçi ilçesi Akçakoyunlu köyü kırsalında bulunan ormanlık alanda meydana geldi. Alevler, rüzgarın etkisiyle hızla yayılarak yaklaşık 500 dekar alana ulaştı.

MÜDAHALE DESTEĞİ BÜYÜK OLDU

Yangına müdahale için bölgeye toplamda 20 arazöz, 10 su tankı, 4 helikopter, 5 itfaiye aracı, 10 pikap, 15 teknik personel, 90 orman işçisi, 10 itfaiye personeli ve 30 vatandaş olmak üzere 145 kişi sevk edildi. Yoğun çalışmalar sonucunda alevler kontrol altına alındı ve bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

VALİDEN AÇIKLAMA GELDİ

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, yangın bölgesine giderek söndürme çalışmalarıyla ilgili yetkililerden bilgi aldı. İncelemelerinin ardından yaptığı açıklamada, “Yangına 200 personel, 20 arazöz ve 4 helikopterle müdahale ediyoruz. İnşallah önümüzdeki 1 saat içerisinde tamamen kontrol altına alınacağını düşünüyoruz. Bu sıralar gerçekten ülkemizin birçok yerinde olduğu gibi Osmaniye’mizde de sık sık yangınlar oluyor. Kıymetli hemşehrilerimize bir kez daha çok dikkatli olmaları gerektiğini söylüyoruz. Çünkü yanan bu yeşil vatanın tekrar eski haline gelmesinin yıllar sürdüğünü biliyoruz. Yeşil vatanımızı korumak için canla başla mücadele eden orman teşkilatımız başta olmak üzere tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı. Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.