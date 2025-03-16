Osmaniye’de Orman Yangını Söndürme Çalışmaları

OLAYIN GEÇMİŞİ

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde ormanlık alanda yangın söndürme çalışmaları devam ediyor. Edinilen bilgilere göre, Elbeyli köyü kıllık mevkiinde henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın meydana geldi. Alevler kısa bir süre içerisinde zeytin bahçesindeki zeytin ağaçlarına sıçradı.

MÜDAHALE ÇALIŞMALARI

İhbarın yapılmasının ardından Osmaniye Orman Bölge Müdürlüğü ve İtfaiye ekipleri hemen bölgeye intikal etti. Ekipler, yangını söndürmek için seferber oldu ve müdahale başlatıldı.

GÜNCEL DURUM

Çalışmalar tüm hızıyla sürerken, yetkililer yangının kontrol altına alınabilmesi için gereken tüm önlemleri alıyor. Yangının sebebi ve büyüklüğü hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.