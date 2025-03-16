Haberler

Osmaniye’de Orman Yangını Söndürme Çalışmaları

OLAYIN GEÇMİŞİ

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde ormanlık alanda yangın söndürme çalışmaları devam ediyor. Edinilen bilgilere göre, Elbeyli köyü kıllık mevkiinde henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın meydana geldi. Alevler kısa bir süre içerisinde zeytin bahçesindeki zeytin ağaçlarına sıçradı.

MÜDAHALE ÇALIŞMALARI

İhbarın yapılmasının ardından Osmaniye Orman Bölge Müdürlüğü ve İtfaiye ekipleri hemen bölgeye intikal etti. Ekipler, yangını söndürmek için seferber oldu ve müdahale başlatıldı.

GÜNCEL DURUM

Çalışmalar tüm hızıyla sürerken, yetkililer yangının kontrol altına alınabilmesi için gereken tüm önlemleri alıyor. Yangının sebebi ve büyüklüğü hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

ÖNEMLİ

Haberler

Hatayspor ve Sivasspor Mersin’de Karşılaşıyor

Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 28. haftasında Mersin'de Sivasspor ile karşılaştı. İlk yarı, iki takımın karşılıklı golleriyle 1-1 sonuçlandı.
Haberler

Kırıkkale FK ve Mardin 1969 Spor Berabere Kaldı

Kırıkkale FK, TFF 3. Lig 4. Grup 24. haftasında Mardin 1969 Spor ile 2-2 berabere kaldı. Kırıkkale'nin gollerini Arslantaş, Mardin'in gollerini Dilek ve Acar attı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.