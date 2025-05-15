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Osmaniye’de Polis Bilgilendirme Yaptı

OSMANİYE’DE POLİS BİLGİLENDİRME FAALİYETLERİ

Osmaniye’nin Sumbas ilçesinde, polis ekipleri vatandaşları hırsızlık ve dolandırıcılık gibi konularda bilgilendiriyor. İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, esnaf ziyaretleri aracılığıyla işletme sahipleriyle bir araya geliyor. Bu buluşmalarda hırsızlık, dolandırıcılık, güvenli internet kullanımı, trafik kuralları ve Kadın Destek Uygulaması (KADES) gibi önemli konularda bilgi sunuluyor.

VATANDAŞLARA BROŞÜRLER DAĞITILIYOR

Ekipler, bilgilendirme faaliyetleri kapsamında vatandaşlara broşür dağıtıyor. Bu broşürler, hırsızlık ve dolandırıcılıkla mücadelede alınabilecek önlemler hakkında önemli bilgiler içeriyor. Polis, bu tür faaliyetlerle halkın güvenliğini artırmayı ve bilinçlenmeyi sağlama hedefinde ilerliyor.

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