Osmaniye’de Proje Kapsamında Çilek Hasadı Yapıldı

BÜYÜKLER VE ÇOCUKLAR BİR ARAYA GELDİ

Osmaniye’de gerçekleşen “Nesiller buluşuyor” projesi çerçevesinde, huzurevinde kalan yaşlılarla koruma altındaki çocuklar birlikte çilek hasadı etkinliği gerçekleştirdi. Aile Yılı kapsamında Osmaniye Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen ‘Nesiller buluşuyor torunum olur musun?’ projesi ile Özden Huzurevi’nde yaşayan büyükler, çocuk evleri sitesinden hizmet alan çocuklarla buluşturuldu.

Vali Erdinç Yılmaz, etkinliğe katılarak, Yağlı Tohumlar Araştırma Enstitüsü’nde yetiştirilen çileklerin hasadını, Özden Huzurevi sakinleri ve Yüksel Özden Çocuk Evleri Sitesi’nde kalan çocuklarla birlikte gerçekleştirdi. Vali Yılmaz, “Yavrularımızın yüzü gülerse dünyanın yüzü güler” diyerek duygularını ifade etti.

GELECEK VE GEÇMİŞİ BİRLEŞTİRİYORLAR

Yılmaz, etkinlikte “Bugün Yağlı Tohumlar Araştırma Enstitüsü’nün çilek serasında, huzurevimizde kalan büyüklerimizle ve Çocuk Evleri Sitesinde kalan yavrularımızla beraber çilek topladık. Yavrularımız geleceğimiz, büyüklerimiz geçmişimiz. Onlarla beraber olmak, gelecekle geçmişi birleştirmek, o mutluluğu yaşamak çok güzel. İyi ki varlar, hep yanlarındayız. Yavrularımızın yüzü gülerse dünyanın yüzü güler, bizim yüzümüz güler. Onlar için her zaman ne gerekirse yapıyoruz, yapacağız” açıklamasında bulundu.